За добу ЗСУ знищили 2 ворожі засоби ППО, 13 танків та 880 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,
- танків ‒ 6555 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,
- артилерійських систем – 9993 (+12) од,
- РСЗВ – 1000 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 686 (+2) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
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