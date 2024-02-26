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МЗС Індії підтвердило, що індійці з армії РФ звертаються по допомогу для демобілізації: частину з них уже звільнили Лідер більшості в Сенаті США після візиту в Україну заявив про вирішальний момент в історії » За добу ЗСУ знищили 2 ворожі засоби ППО, 13 танків та 880 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулось 95 бойових зіткнень. Ворог 40 разів намагався прорвати українську оборону на Мар’їнському напрямку. ЗСУ ліквідували 880 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,

танків ‒ 6555 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,

артилерійських систем – 9993 (+12) од,

РСЗВ – 1000 (+1) од,

засоби ППО ‒ 686 (+2) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),

крилаті ракети ‒ 1910 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).