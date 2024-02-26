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За добу ЗСУ знищили 2 ворожі засоби ППО, 13 танків та 880 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 410700 (+880) осіб,
  • танків ‒ 6555 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12478 (+37) од,
  • артилерійських систем – 9993 (+12) од,
  • РСЗВ – 1000 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 686 (+2) од,
  • літаків – 340 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7707 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1910 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13037 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1580 (+2).
26 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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