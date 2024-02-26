Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну служби під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці проєкту “Про внесення змін до глави ХІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо строків строкової військової служби” (№11035) на сайті парламенту.

Цей закон стосується осіб, чиї терміни військової служби закінчилися під час воєнного стану або чиї служби були продовжені понад встановлені строки. Він передбачає їх звільнення в запас у строки, визначені указом Президента.

Важливою особливістю цього закону є те, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з моменту звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

На сьогоднішній день в Україні діє правовий режим воєнного стану, що був оголошений з 24 лютого 2022 року. Призов на військову службу відбувається за мобілізацією, а нові призови на строкову службу не проводяться внаслідок законодавчих обмежень. Однак деякі строковики, призвані до воєнного стану, залишаються на службі, і вони мають можливість переходити на службу за мобілізацією.