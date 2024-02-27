Армія РФ за добу втратила танк, 16 артсистем і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб,
- танків ‒ 6556 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 494 (+16) од,
- артилерійських систем – 10 009 (+62) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 686 (0) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+2),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 1588 (+8) од.
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