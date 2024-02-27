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На Східному напрямку Повітряні сили збили другий Су-34 впродовж дня

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram.

«Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.

Близько обіду Повітряні сили ліквідували ще один винищувач Су-34 ,повідомив очільник ПС ЗСУ Микола Олещук у telegram.

«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», — йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
27 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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