На Східному напрямку Повітряні сили збили другий Су-34 впродовж дня

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram.
«Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.
Близько обіду Повітряні сили ліквідували ще один винищувач Су-34 ,повідомив очільник ПС ЗСУ Микола Олещук у telegram.
«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
Leave a Reply