Північна Корея прискорила темпи секретних поставок зброї до Росії

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Шина, контейнери можуть містити близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Він додав, що Росія натомість надає Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, які використовуються у виробництві зброї, заявивши, що якщо обсяги поставок зброї зростуть, Путін надішле Кіму більше військових технологій.

Попри те, що КНДР і РФ заперечують будь-які поставки зброї, знімки з комерційних супутників показали, що близько чотирьох вантажних суден курсують між північнокорейським портом Наджін поблизу російського кордону і російським портом Дунай.

Білий дім заявив, що відстежив деякі з цих вантажів, коли вони перевозилися залізницею через Росію, щоб зберігатися на складах поблизу кордону з Україною.