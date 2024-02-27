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Привласнення нафтопродуктів: Пашинського взяли під варту з заставою в понад 270 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою в 272 мільйони гривень.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, передає «Громадське».

Пашинського підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів.

Сторона обвинувачення просила призначити Пашинському 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави у майже 300 мільйонів гривень.

Колишнього народного депутата хотіли взяти на поруки офіцери ЗСУ Милослав Гай, Ігор Лапін та Іван Лісовий.

Нагадуємо:

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка. 

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Фігурант справи «нафтопродуктів Курченка», екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього «готуються провокації» спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

27 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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