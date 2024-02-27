Жалюзи “День-ночь”: Как выбрать и установить в интерьере

Жалюзи “День-ночь”, также известные как шторы “Зебра” или рулонные жалюзи, представляют собой универсальное решение для оформления окон. Они идеально подходят для квартир, частных домов и офисных помещений. Давайте рассмотрим, как выбрать и установить их в интерьере.

Что такое жалюзи “День-ночь”?

Эти жалюзи состоят из чередующихся полос плотного, светонепроницаемого материала (обычно венге) и полупрозрачных полос, чаще всего изготовленных из сетки, тюля или вуали. Они крепятся на вал сверху и позволяют получить три варианта развития событий:

Полная темнота: Все темные полосы перекрывают светлые, создавая полную затемненность. Мягкое освещение: Полоски частично перекрывают друг друга, обеспечивая приглушенное освещение. Полное открытие: Полностью прокручиваем вал, чтобы открыть помещение внешнему миру.

Плюсы и минусы системы “День-ночь”

Плюсы:

Защита от солнечного света: Жалюзи задерживают до 90-100% солнечных лучей.

Шумоподавление: Они служат хорошим звукоизолятором.

Защита от зноя: Помогают поддерживать комфортную температуру в помещении.

Прочность и долговечность: Практичный материал, легкий в уходе.

Минусы:

Стоимость: Жалюзи “День-ночь” обычно дороже других видов.

Особенности материала: Внутренняя сторона может быть выполнена в темной палитре.

Ограниченный выбор цветов: Но темные оттенки других цветов также хорошо смотрятся.

Как выбрать?

Размеры : Измерьте окно и выберите подходящий размер жалюзи.

: Измерьте окно и выберите подходящий размер жалюзи. Материал : Выберите из каталога материалов жалюзи день-ночь между полиэстером, жаккардом или другими вариантами.

: Выберите из каталога материалов жалюзи день-ночь между полиэстером, жаккардом или другими вариантами. Установка: Можно установить самостоятельно.

Жалюзи “День-ночь” — это практичное и стильное решение для вашего окна. Подберите их в соответствии с вашим интерьером и наслаждайтесь комфортом и функциональностью.

Да, жалюзи “День-ночь” можно успешно использовать для больших оконных проемов. Они обладают следующими преимуществами: