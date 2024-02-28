Байден заборонить передавати РФ, Китаю та Ірану персональні дані американців

Про це повідомляє The Hill.

У матеріалі зазначено, що міністерство юстиції США буде зобов’язане встановити захист геномної інформації, біометричних, фінансових, геолокаційних, персональних даних про здоров’я, а також конфіденційних даних, що стосуються уряду.

Видання стверджує, такі заходи щодо захисту блокуватимуть масштабну передачу конфіденційних даних громадян США до шістьох країн: Китаю, Росії, Ірану, КНДР, Куби та Венесуели.

«Ці країни використовують свій доступ до великої маси конфіденційних персональних даних американців і пов’язаних з урядом даних, щоб брати участь у різноманітних нечесних діях, включаючи зловмисну ​​кібердіяльність, шпигунство та шантаж», — сказав високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Також він додав: розвідувальне товариство США дало зрозуміти, що «наші супротивники все частіше розглядають дані як стратегічний ресурс».