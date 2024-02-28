 
«  
  »

Байден заборонить передавати РФ, Китаю та Ірану персональні дані американців

Про це повідомляє The Hill.

У матеріалі зазначено, що міністерство юстиції США буде зобов’язане встановити захист геномної інформації, біометричних, фінансових, геолокаційних, персональних даних про здоров’я, а також конфіденційних даних, що стосуються уряду.

Видання стверджує, такі заходи щодо захисту блокуватимуть масштабну передачу конфіденційних даних громадян США до шістьох країн: Китаю, Росії, Ірану, КНДР, Куби та Венесуели.

«Ці країни використовують свій доступ до великої маси конфіденційних персональних даних американців і пов’язаних з урядом даних, щоб брати участь у різноманітних нечесних діях, включаючи зловмисну ​​кібердіяльність, шпигунство та шантаж», — сказав високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Також він додав: розвідувальне товариство США дало зрозуміти, що «наші супротивники все частіше розглядають дані як стратегічний ресурс».

28 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  