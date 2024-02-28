Коломойському продовжили тримання під вартою

Суд подовжив тримання під вартою для олігарха Ігоря Коломойського до 25 квітня.

Про це повідомив адвокат Коломойського Ігор Лисак у коментарі для Суспільного.

Водночас розмір застави для Коломойського було зменшено до 2,4 мільярда гривень. Проте, сам бізнесмен заявив, що не має наміру вносити заставу.

уТакож його адвокати звернулися із проханням про негайне медичне обстеження. Нагадаємо, спочатку Коломойського було відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі 3,8 мільярда гривень. Адвокати підприємця неодноразово просили змінити запобіжний захід. На поруки за Коломойського взялись працівники 1+1 media, депутати та представники єврейської громади.