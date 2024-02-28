Росія готувалась до вторгнення Китаю та тренується застосовувати ядерну зброю, — FT

Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що у документах йдеться про поріг застосування тактичної ядерної зброї, який нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Схованка складається з 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік.

Попри те, що документи датуються 10 роками й більше, експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини.

«Матеріали навчань показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. Навчання дають рідкісне уявлення про те, як РФ розглядає свій ядерний арсенал як наріжний камінь своєї оборонної політики, і як вона готує війська до нанесення першого ядерного удару в деяких бойових умовах», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, в одній із вправ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія, названа в рамках військової гри «Північною Федерацією», може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування «Півдня» з другою хвилею сил вторгнення.