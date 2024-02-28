Росія вдарила КАБами по центру Купʼянська, є загиблі, під завалами можуть бути люди

Російські війська 28 лютого влучили керованими авиабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будикни, двоє людей загинули і ще хтось може бути під завалами — голова Харківської ОВА Олег Синєгубов «Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура».

Станом на 14:34 на місці працюють профільні служби.