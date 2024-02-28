Розвідка: У березні-травні спецоперація Росії «Майдан-3» досягне кульмінації

Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки на сході.

Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України, речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин

«Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей.

В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни, керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про «втому від України» серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.