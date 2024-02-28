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«Тимчасове і болюче рішення»: Туск заявив, що Польща та Україна можуть повністю закрити кордон для торгівлі товарами

Про це інформує pap.pl. 

За словами Туска, наразі з українською стороною ведуться переговори  щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами. На його думку, це могло б стати тимчасовим рішенням, яке, однак, буде «болючим для обох сторін».

«Я готовий приймати жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, консультуючись з Києвом, щоб не було зайвої напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення» — зазначив прем’єр Польщі.

Заява Туска прозвучала напередодні сільськогосподарського саміту у Варшаві, на якому він планує зустрітися з лідерами протестувальників.

28 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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