Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За минулу добу, в операційній зоні росіяни завдали 45 авіаударів, здійснили 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе.

«Відбулися 43 бойові зіткнення. На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху», — написав Тарнавський.

Бригадний генерал заявив, що росіяни втратили 347 осіб, танк, 7 бойових бронемашин, 4 артсистеми, ПТРК, СПГ, 5 автомобілів. Нейтралізовано або збито 255 ворожих безпілотників. Сили оборони України також знищили 1 склад боєприпасів ворога.

11 російських окупантів було взято в полон.

Карта бойових дій Авдіївка 27.02.24