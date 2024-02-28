В США, Британії вказують: колишні союзники Москви самі починають бачити в ній загрозу

Вплив Росії в сусідніх країнах зменшується, а Москву починають сприймати як загрозу для безпеки вважають в Британському Міноборони.

Росія вважає вплив в країнах колишнього Радянського Союзу пріоритетом зовнішньої політики, для внутрішньої безпеки та економічного процвітання. Але попри приховану та відкриту присутність в регіоні Росії все складніше досягати поставлених цілей. Таке переконання висловила британська розвідка у своєму звіті за 28 лютого.

Серед факторів, які змушують сусідів переглядати свою традиційну безпекову та економічну залежність від Росії, аналітики називають вторгнення до України, а також режим міжнародних санкцій.

Росію більше не сприймають, як гаранта безпеки в регіоні, а її саму починають сприймати як загрозу, після того, як вона порушила суверенітет в Україні, витратила значний ресурс в Україні і не домоглась поставлених цілей, вказують британські аналітики. А режим міжнародних санкцій проти Росії ускладнює економічну залежність від Росії.

​Росія своїми діями показала, що не вагається дестабілізувати регіони, які вона вважає вразливими

Подібні оцінки поділяють і у США. «Всі сусіди Росії сплять з одним оком відкритим», — каже друга заступниця Держсекретаря США Юрі Кім в інтерв’ю Голосу Америки.

«Росія своїми діями показала, що не вагається дестабілізувати регіони, які вона вважає вразливими. Вони вдерлись у дві сусідні країни — Україну та Грузію. Вона продовжує утримувати 20% грузинської території. Ми також бачимо, як вони фактично ввели маріонетковий режим в Білорусі. Тому всі сусіди Росії сплять з одним оком відкритим», — вказує Кім.

Ще один традиційний союзник Москви, який почав «інакше дивитись» на Росію і «нервувати щодо її намірів» — це Вірменія, вказує Кім.

«Коли сусіди та інші в світі бачать, що Росія поводиться так, як вона є, проводить вторгнення до сусідів, намагається перемалювати кордони визнані міжнародною спільнотою, то не дивно, що країни як Вірменія та інші починають інакше дивитись на Росію і починають нервувати щодо намірів Росії», — говорить Кім.