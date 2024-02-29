Європарламент закликав країни ЄС збільшити та прискорити військову підтримку Україні

Європарламент закликав країни ЄС підтримати Україну “усім необхідним”, щоб Київ міг виграти війну проти Росії, та негайно розпочати діалог з оборонними компаніями задля збільшення виробництва і поставок боєприпасів, снарядів та ракет на потреби ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Європейського парламенту.

Цю резолюцію депутати ухвали більшістю голосів. За проголосував 451 депутат, проти – 46, ще 49 євродепутатів утрималися.

У документі вказується, що усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік. Також країни ЄС закликають розпочати переговори з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та постачань боєприпасів, снарядів та ракет в Україну

Євродепутати зокрема закликають країни ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, зокрема, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії, а також безпілотники та зброю для протидії їм.

Резолюція також наголошує на важливості конфіскації заморожених російських активів, щоб використати їх на відновлення України.

Європарламент наголосив на непохитній солідарності з народом та політичним керівництвом України, підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Депутати знову засудили російську війну проти України, а також залучення до неї режиму в Білорусі. Вони висунули вимогу до Росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої сили та військове обладнання з усієї території України.

Окрім того, у резолюції закликають Палату представників Конгресу США без подальших зволікань ухвалити довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні. Також там закликали ЄС та його членів продовжувати санкції проти країни-агресора, забезпечити ефективну імплементацію всіх 13-ти пакетів таких обмежувальних заходів та усунути існуючі можливості для їх обминання.