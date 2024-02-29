Українські сили уразили 4 артилерійських засобів та систему ППО ворога Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів » Армія РФ завдала 10 ракетних та 105 авіаційних ударів по Україні Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.