Найнапруженішими залишаються Авдіївський та Запорізький напрямки: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну с​итуацію в районі проведення операції Сил оборони України, наразі обстановка досить складна, однак українські військові продовжують самовіддано виконувати бойові завдання.

Про це він написав у Telegram.

“Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

“Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку. Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення”, – додав Сирський.

За словами Головнокомандувача, на рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

“Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки”, – розповів він.