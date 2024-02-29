Пентагон розглядає план «Б» вартістю $4 млрд для підтримки України

Міністерство оборони США зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування у розмірі $4 млрд задля військової допомоги Україні, розмови про цей та інші потенційні плани «Б» стають все більш нагальними протягом останніх кількох тижнів, передає CNN з посиланням на кількох неназваних посадовців оборонного відомства — CNN

«В умовах, коли Україна все більше відчайдушно потребує американської військової допомоги, а республіканське керівництво в Палаті представників відмовляється проводити голосування щодо надання додаткового фінансування, високопосадовці оборонного відомства обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка б дозволила міністерству витратити хоча б частину з тих 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні у боротьбі з Росією».

Повідомляється, що Пентагон неохоче витрачав кошти, що залишилися, без гарантій того, що вони будуть відшкодовані Конгресом.

Відповідаючи на запитання про можливість використання $4 млрд, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив: «Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес ухвалити додатковий бюджет, щоб підтримати Україну в скрутний для неї час і поповнити наші запаси».

При цьому чиновники заявили, що Міноборони США може витратити частину з цих $4 млрд, навіть якщо не знайде грошей всередині країни, які можна було б використати для їх поповнення.