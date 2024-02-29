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Пожары на севере Техаса привели к остановке ядерного объекта

Губернатор Эббот объявил 60 округов штата зоной природного бедствия

На севере Техаса произошло несколько природных пожаров, которые привели к эвакуациям, отключениям электричества и по крайней мере временному перерыву в работе ядерного объекта.

Возникновению пожаров способствовали сильные ветры, сухая трава и не по сезону теплая погода.

Представители местных экстренных служб сообщили, что в округе Хатчинсон повреждено или разрушено неизвестное число жилых домов и других строений.

Основной объект, на котором разбирается американский ядерный арсенал, приостановил операции во вторник вечером, сообщив, что возобновит работу в штатном режиме в среду.

Республиканский губернатор Грег Эббот объявил 60 округов штата зоной природного бедствия, в то время как пожар охватил территорию около 1200 квадратных километров.

Огонь охватил малонаселенные округа, расположенные в холмисто-равнинной местности.

29 февраля, 2024 | Category: Новости, США

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