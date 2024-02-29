Президент Аргентини планує провести «саміт підтримки Латинської Америки» для України

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що планує провести «саміт підтримки Латинської Америки» для України наприкінці цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначило, що плани Мілея різко відрізняють його від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Водночас Мілей заявив, що для нього пріоритетні союзи з «країнами, що захищають свободу», включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, і Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю з країнами Глобального Півдня. Йдеться про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію.

Так, зокрема, у Саудівській Аравії відбувся великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників із 40 країн стала проривом.