Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів

Про це 29 лютого пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 413 760 (+1150) осіб,
- танків ‒ 6593 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 552 (+44) од,
- артилерійських систем – 10 070 (+41) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
- літаків – 342 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 1601 (+7) од.
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