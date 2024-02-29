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Армія РФ завдала 10 ракетних та 105 авіаційних ударів по Україні Україна щомісяця потребує $3 млрд зовнішнього фінансування » Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 7 напрямках та ліквідували 1150 окупантів Про це 29 лютого пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 413 760 (+1150) осіб,

танків ‒ 6593 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 552 (+44) од,

артилерійських систем – 10 070 (+41) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 690 (+2) од,

літаків – 342 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7) од.