 
«  
  »

Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів

Про це 29 лютого пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 413 760 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 6593 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 552 (+44) од,
  • артилерійських систем – 10 070 (+41) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
  • літаків – 342 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1601 (+7) од.
29 февраля, 2024 | Category: Статьи

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  