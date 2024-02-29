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Сили оборони знищили ще два російські Су-34

Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 — командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!

Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!

Разом – до перемоги!».

Вранці у четвер командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив про збиття Су-34 на Східному напрямку. З урахуванням нинішньої інформації, станом на 29 лютого, Сили оборони відмінусували 13 російських літаків від початку місяця.

29 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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