 
«  
  »

У Конгресі США уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну

Про це повідомляє The New York Times.

Угода, висунута спікером Майком Джонсоном, передбачала продовження фінансування деяких державних установ на тиждень, до 8 березня, а решти — ще на два тижні — до 22 березня.

Це має відкрити шлях до тимчасового виходу з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню в попередні шість місяців.

У Конгресі заявили, що досягли згоди щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які «будуть проголосовані та прийняті до 8 березня».

«Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати двопартійно, щоб фінансувати наш уряд», — йдеться у спільній заяві.

Головним законодавцям все одно доведеться погодити інші шість законопроєктів щодо витрат, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, або вони зіткнуться з новим потенційним припиненням роботи.

Прессекретарка президента США Джо Байдена Карін Жан-П’єр заявила в заяві, що угода «допоможе запобігти непотрібному припиненню роботи, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а також для того, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила двопартійний додатковий документ щодо національної безпеки», в який входить допомога Україні.

29 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  