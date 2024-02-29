У Конгресі США уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну

Про це повідомляє The New York Times.

Угода, висунута спікером Майком Джонсоном, передбачала продовження фінансування деяких державних установ на тиждень, до 8 березня, а решти — ще на два тижні — до 22 березня.

Це має відкрити шлях до тимчасового виходу з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню в попередні шість місяців.

У Конгресі заявили, що досягли згоди щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які «будуть проголосовані та прийняті до 8 березня».

«Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати двопартійно, щоб фінансувати наш уряд», — йдеться у спільній заяві.

Головним законодавцям все одно доведеться погодити інші шість законопроєктів щодо витрат, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, або вони зіткнуться з новим потенційним припиненням роботи.

Прессекретарка президента США Джо Байдена Карін Жан-П’єр заявила в заяві, що угода «допоможе запобігти непотрібному припиненню роботи, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а також для того, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила двопартійний додатковий документ щодо національної безпеки», в який входить допомога Україні.