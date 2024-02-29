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Україна щомісяця потребує $3 млрд зовнішнього фінансування

Про це він повідомив на онлайн-зустрічі фінансового блоку G7, передає Міністерство фінансів України.

«У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування», — сказав Марченко.

Він зазначив, що відомство на початку року здійснило потрібні заходи для підтримки фінансової стійкості, а саме — з максимізації доходів державного бюджету та активізації внутрішнього ринку запозичень. За словами міністра, ефективність таких рішень відзначили експерти Міжнародного валютного фонду.

«За будь-якого сценарію міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових», — додав Марченко.

29 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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