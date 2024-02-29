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Українці зможуть вакцинуватися в аптеках

Про це йдеться в постанові Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов проведення господарської діяльності з медичної практики.

Тепер вакцинувати населення зможуть аптечні заклади, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики й роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Також аптеки мають відкрити медичний кабінет.

Водночас робити щеплення матимуть право ті фармацевти, які проходитимуть спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також — з набуття навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Ця постанова набуде чинності через три місяці з моменту її опублікування.

29 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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