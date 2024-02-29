ЗСУ продовжують утримувати позиції в районі Кринок на Херсонщині та намагаються просуватись вперед

В американському інституті вивчення війни повідомили ЗСУ посилили атаки в Херсонській області, наразі українські військові не тільки втримують позиції на лівому березі Дніпра, а й намагаються просуватися вперед.

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними дослідників, українські та російські джерела зазначають, що бойові дії у Кринках тривають. За словами росіян, українські сили зберігають обмежену присутність.

“Один російський мілітарний блогер стверджував, що Сили оборони також вели атаки на південний захід від цього населеного пункту в районі Піщанівки — Підступного для відволікання російських військ від Кринок. Українські війська підтягнули до цього району додаткові резерви”, – сказано у звіті.

Окрім того, українські війська зосереджені у дачному районі біля Антонівського мосту.

“Через шість місяців після форсування Дніпра та захоплення плацдарму в селі Кринки на лівому березі, українська морська піхота — переважно 35 бригада — не лише утримує свої позиції, але й повільно йде до сусіднього поселення Козачі Лагері”, – додали дослідники.

Раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про оперативну с​итуацію в районі проведення операції Сил оборони України, наразі обстановка досить складна, однак українські військові продовжують самовіддано виконувати бойові завдання.