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Блокування рахунків ухилянтів і мобілізація аспірантів: нардеп Веніславський розповів, що змінять у законопроєкті до другого читання

Про це розповів член комітету, нардеп від «Слуги Народу» Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна.

Так, комітет весь тиждень опрацьовує понад 4 тис. поправок, які народні депутати внесли до законопроєкту про мобілізацію.

«Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом: якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо – ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроєкті», — розповів нардеп.

«Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо – ми в комітеті цю норму відхилили», — додав він.

Також депутати вирішили, що мобілізаційні заходи можуть здійснювати не лише працівники ТЦК.

«Ми дійшли згоди, що й органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і військові адміністрації, і підприємства, і органи соціального захисту, освітні та інші установи та організації спільними зусиллями будуть забезпечувати мобілізаційні процеси, сприяти, допомагати, брати участь у різних формах – це точно залишиться в новому законі», — розповів Веніславський.

1 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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