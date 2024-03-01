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Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

«Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі», — сказано у повідомленні.

Україна отримає:

● 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);
● 8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;
● десантно-штурмовий катер CB90.

Як розповіли у відомстві, деякі з цих плавзасобів будуть поставлені з власних запасів оборонного відомства, а інші — з промислових підприємств.

Крім того, нещодавно було оголошено, що Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму понад 100 мільйонів євро.

1 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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