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ОБСЄ запустила «Московський механізм», який документуватиме воєнні злочини РФ

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що цей механізм дозволить розпочати розслідування стосовно грубих порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Місія має встановити факти і дослідити супровідні злочини, такі як катування чи нелюдське поводження.

«Під час кожної зустрічі з представниками ОБСЄ ми порушували це питання, і наголошували та тому, що це масштабний воєнний злочин РФ проти мирних українців, за який має бути суворе покарання», — заявив Лубінець.

1 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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