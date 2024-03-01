У НАТО назвали погрози Путіна використати ядерну зброю психологічним залякуванням

Про це повідомляє Politico.
Джоане охарактеризував погрози Путіна як «дискурс, який заглиблюється в логіку психологічного залякування, а не реальних намірів».
«Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. Росія знає наслідки такого кроку», — додав він.
Окрім цього Джоане пообіцяв, що НАТО «продовжить підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією».
Також він відреагував на пропозицію Макрона щодо розгортання військ на території України, заявивши, що НАТО поважає право союзників пропонувати нові ідеї, але не планує розгортати війська в Україні.
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