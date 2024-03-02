Росіяни атакували Україну «шахедами»: на Харківщині є влучання Український ІТ-експорт на майже 17% » Байден объявил, что США будут сбрасывать гуманитарную помощь в Газе с парашютами Президент США Джо Байден объявил о планах по доставке гуманитарных грузов в Газу по воздуху — их будут сбрасывать на парашютах. «Нам необходимо сделать больше, и США сделают больше», — заявил он. Пока продолжаются интенсивные переговоры о перемирии в Газе, на Байдена оказывают все большее политическое давление с тем, чтобы он убедил Израиль завершить там военную операцию. Гуманитарные организации раскритиковали идею сброса гуманитарной помощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную. «Oxfam не поддерживает американские сбросы гуманитарной помощи, которые в основном призваны очистить совесть высокопоставленных американских чиновников, политика которых способствует продолжающимся зверствам и грозит голодом в Газе», — заявила в пятницу эта благотворительная организация, по мнению которой американцам вместо этого следовало бы «перекрыть поток оружия в Израиль». «Палестинцы в Газе доведены до самого края, а сброс мизерных, символических объемов гуманитарной помощи в Газу без планов ее безопасного распределения им не поможет и только глубоко унизит палестинцев», — отметили в Oxfam. В четверг в толпе, собравшейся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью в городе Газа погибли по меньшей мере 117 палестинцев и более 760 пострадали. Движение ХАМАС, управляющее Газой, обвинила Израиль в стрельбе в толпу. По версии Израиля, большинство погибших стали жертвами давки, которая возникла, когда его военные сделали предупредительные выстрелы. «Невинные люди попали в страшную войну, не имея возможности прокормить свои семьи. И вы видели реакцию, когда они попытались получить помощь, — отметил в пятницу Джо Байден, — мы должны сделать больше, и США сделают больше. По данным ООН, почти четверти населения Газы грозит голод на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, вызванного войной. В связи с этим Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаццарини назвал запланированные поставки грузов по воздуху «последней мерой и чрезвычайно дорогостоящим способом оказания помощи», отметив, что это не решит проблемы Газы. «Реальное решение кроется в следующем: откройте пропускные пункты и приведите автоколонны и медицинскую помощь в Сектор Газа», — заявил он журналистам. США — не первые, кому пришла в голову идея доставлять гуманитарные грузы в Газу по воздуху. Днем ранее самолеты ВВС Иордании уже сбросили палестинцам на парашютах 33 тонны медикаментов. По данным газеты Washington Post, иорданские самолеты доставили также партию британских и американских грузов. В аналогичных операциях принимают участие самолеты Франции, Египта и ОАЭ.