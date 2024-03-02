Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні » Болгарія припинила імпорт нафти з Росії У Болгарії відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну. Про це повідомляє болгарське інформаційне видання «БГНЕС». «Відсьогодні набуває чинності повна заборона на імпорт російської нафти в нашу країну, після того, як з 1 січня також заборонили експорт продукції, виготовленої з російської сировини», — пише інформагентство. Причиною заборони стала війна Росії проти України. З середини 2023 року в болгарському парламенті розгорілися суперечки. Частина партій виступали за повну заборону на російську нафту. Так було ухвалено рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поетапне скорочення імпорту російської нафти.