Болгарія припинила імпорт нафти з Росії

У Болгарії відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну.
Про це повідомляє болгарське інформаційне видання «БГНЕС».
«Відсьогодні набуває чинності повна заборона на імпорт російської нафти в нашу країну, після того, як з 1 січня також заборонили експорт продукції, виготовленої з російської сировини», — пише інформагентство.
Причиною заборони стала війна Росії проти України. З середини 2023 року в болгарському парламенті розгорілися суперечки. Частина партій виступали за повну заборону на російську нафту. Так було ухвалено рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поетапне скорочення імпорту російської нафти.
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