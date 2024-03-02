Російська армія за добу втратила 14 танків, 47 артсистем і 960 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 415 640 (+960) осіб,
- танків ‒ 6624 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 611 (+29) од,
- артилерійських систем – 10 153 (+47) од,
- РСЗВ – 1003 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
- літаків – 346 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35) од,
- крилаті ракети ‒ 1915 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 1617 (+6) од.
Leave a Reply