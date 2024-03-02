В Одесі та області оголосили траур Росіяни атакували Україну «шахедами»: на Харківщині є влучання » Російська армія за добу втратила 14 танків, 47 артсистем і 960 військових Протягом минулої доби на фронті сталося 82 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку атак росіян, найбільше — на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, та ліквідували ще 960 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 415 640 (+960) осіб,

танків ‒ 6624 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 611 (+29) од,

артилерійських систем – 10 153 (+47) од,

РСЗВ – 1003 (+3) од,

засоби ППО ‒ 696 (+5) од,

літаків – 346 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35) од,

крилаті ракети ‒ 1915 (+3) од,

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 1617 (+6) од.