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Російська армія за добу втратила 14 танків, 47 артсистем і 960 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 415 640 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10 153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
  • літаків – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35) од,
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6) од.
2 марта, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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