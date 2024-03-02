Росіяни атакували Україну «шахедами»: на Харківщині є влучання

Про загрозу «шахедів» Повітряні сили повідомили о 21:58. Тоді над Запорізькою областю зафіксували групу БПЛА, які рухались на північ.

О 22:26 ПС повідомляли про «шахеди» на Дніпропетровщині, вони рухались до Дніпра та Новомосковська. Ударні БПЛА також фіксували на Запоріжжі.

Станом на 22:44 відомо про групу «шахедів» на півночі Дніпропетровщини — рухається у північно-західному напрямку. «Шахеди» на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.

Після 23:00 стало відомо, що одна з груп «шахедів» перебуває на Полтавщині та рухається у північно-західному напрямку. Інша група «шахедів» на Харківщині – курсом на Харків/Чугуїв!

Вже після півночі про загрозу ворожих БПЛА попередили на Херсонщині та Миколаївщині.