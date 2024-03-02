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США продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев

США продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев

США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до 2 лет.

Это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд, сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Право на возобновление своего разрешения на пребывание получили украинцы, которые прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) – упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США, либо получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

«Отметим, что гуманитарное разрешение на въезд является одним из наиболее распространенных и часто используемых видов особого статуса для въезда. Этот вид специального разрешения дает право на въезд в Соединенные Штаты и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, в соответствии с законодательством не имеющих обычного права на въезд в США», — указывается в сообщении министерства.

2 марта, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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