США продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев

США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до 2 лет.

Это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд, сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Право на возобновление своего разрешения на пребывание получили украинцы, которые прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) – упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США, либо получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

«Отметим, что гуманитарное разрешение на въезд является одним из наиболее распространенных и часто используемых видов особого статуса для въезда. Этот вид специального разрешения дает право на въезд в Соединенные Штаты и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, в соответствии с законодательством не имеющих обычного права на въезд в США», — указывается в сообщении министерства.