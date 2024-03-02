Український ІТ-експорт на майже 17% Болгарія припинила імпорт нафти з Росії » Воїни 47-ї ОМБр розгромили елітну російську штурмову групу на Авдіївському напрямку Українські воїни зупинили наступ елітної російської штурмової групи на Авдіївському напрямку Про це повідомляє телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади. Українські воїни розгромили елітну російську штурмову групу з 15-ї окремої гвардійської бригади РФ. «Воїни 47-ї ОМБр зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку на Авдіївському напрямку! Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БПЛА у взаємодії з легендарними екіпажами «Бредлі». Працюємо далі! Битва триває!», — йдеться у повідомленні під відео. Протягом доби 1 березня росіяни 25 разів намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку.