На кордоні з Польщею в черзі очікують 2,4 тисячі фур

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що сьогодні найбільшу чергу спостерігали у напрямку контрольного пункту пропуску «Краківець» та «Ягодин». Загалом в чергах на усіх шести напрямках очікувало 2,4 тисячі фур.

Тим часом на ПП «Шегині» протестувальники досі не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Без проблем проїжджають лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

При цьому протестувальники не блокують рух легкових автомобілів і автобусів.