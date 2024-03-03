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На кордоні з Польщею в черзі очікують 2,4 тисячі фур

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає «Еспресо.Захід». 

Відомо, що сьогодні найбільшу чергу спостерігали у напрямку контрольного пункту пропуску «Краківець» та «Ягодин». Загалом в чергах на усіх шести напрямках очікувало 2,4 тисячі фур.

Тим часом на ПП «Шегині» протестувальники досі не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Без проблем проїжджають лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

При цьому протестувальники не блокують рух легкових автомобілів і автобусів.

3 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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