На кордоні з Польщею в черзі очікують 2,4 тисячі фур У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця » Польський міністр оборони: краще було б передати Україні зброю, ніж вводити війська У п’ятницю, 1 березня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої присутності військ НАТО в Україні, заявивши, що кращим варіантом було б відправити військову техніку Про це повідомляє польське видання Kresy. «Це не ініціатива НАТО (вводити війська в Україну — ред.). Це ініціатива Франції». — пояснив польський міністр. Він наголосив, що у Польщі вважають набагато кращим варіантом передавати Україні військову техніку. «Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо про це прямо і чітко нашим союзникам. У НАТО також немає таких планів». — заявив він, кажучи про можливе введення військ. Очільник польського оборонного відомства нагадав, що Польща тренує третину українських солдатів.