Польський міністр оборони: краще було б передати Україні зброю, ніж вводити війська

Про це повідомляє польське видання Kresy.
«Це не ініціатива НАТО (вводити війська в Україну — ред.). Це ініціатива Франції». — пояснив польський міністр.
Він наголосив, що у Польщі вважають набагато кращим варіантом передавати Україні військову техніку.
«Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо про це прямо і чітко нашим союзникам. У НАТО також немає таких планів». — заявив він, кажучи про можливе введення військ.
Очільник польського оборонного відомства нагадав, що Польща тренує третину українських солдатів.
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