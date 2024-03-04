ЄС оштрафував Apple на 1,8 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У повідомленні пояснюється, що Apple обмежила можливість розробників додатків інформувати користувачів пристроїв Apple про альтернативні, дешевші варіанти придбання музики, доступної в інтернеті за межами екосистеми Apple, таким чином порушивши законодавства про конкуренцію блоку.

«Це незаконно. І це вплинуло на мільйони європейських споживачів, які не змогли зробити вільний вибір щодо того, де, як і за якою ціною купувати підписку на потокове передавання музики», — наголосили у Єврокомісії.

Що незаконного робила Apple:

По-перше, розробникам потокового передавання музики не дозволялося інформувати своїх користувачів у власних програмах про нижчі ціни на ту саму підписку в Інтернеті.

По-друге, їм також не дозволяли включати посилання у свої програми, щоб спрямовувати споживачів на їхні вебсайти та платити там нижчі ціни.

І по-третє, їм також не дозволялося зв’язуватися зі своїми нещодавно придбаними користувачами, наприклад електронною поштою, щоб повідомити їм про варіанти ціноутворення після того, як вони створили обліковий запис.

«У результаті мільйони європейських користувачів потокового передавання музики залишилися в невіданні щодо всіх доступних варіантів. Крім того, правила Apple щодо запобігання керуванню змусили споживачів платити більше за такі послуги через високу комісійну плату, що накладається на розробників і перекладається на споживачів», — пояснили в органі.

Відтепер Apple повинна буде дозволити розробникам потокового передавання музики вільно спілкуватися зі своїми користувачами в додатку, електронною поштою чи будь-яким іншим способом спілкування.

«Тепер надзвичайно важливо притягнути такі компанії, як Apple, до відповідальності за порушення законодавства ЄС. Якщо Apple зловживає своїм домінуючим становищем, ми виявимо таку незаконну поведінку, покладемо цьому край і покараємо Apple за це. Саме тому ми вирішили накласти на Apple штраф у розмірі понад 1,8 мільярда євро. Штраф також включає додаткову так звану «разову суму» для компенсації немонетарної шкоди, заподіяної споживачам, і для досягнення стримування», — наголосили в Єврокомісії.

Вже з 7 березня Apple повинна буде дотримуватися повного списку дозволеного і забороненого законодавством.