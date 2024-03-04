Албания открыла авиабазу в Кучове для обслуживания самолетов НАТО

Албания, входящая в состав НАТО, в понедельник открыла перестроенную заново авиабазу советских времен для обслуживания самолетов НАТО на фоне возросшей угрозы со стороны России.

Об этом объявил глава албанского правительства Эди Рама.

Североатлантический альянс израсходовал более 50 миллионов евро (54,26 миллиона долларов) на модернизацию авиабазы Кучова.

«Это база, которая (добавит) еще один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, который, как мы все знаем, находится в опасности из-за угрозы и неоимпериалистических амбиций Российской Федерации», – сказал Рама.

Два истребителя, прилетевшие с авиабазы НАТО Авиано в Италии, приземлились в Кучове, отмечая введение аэродрома в действие.

Авиабаза расположена в небольшом городке Кучова, который когда-то называли «городом Сталина», когда советские и китайские МИГи находились там в состоянии готовности во времена «холодной войны».

«Сегодня мы живем в другую эпоху, и, к счастью, Албания находится на другой стороне», – подчеркнул албанский премьер-министр.