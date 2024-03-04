Фіцо не подобається, що президентка Словаччини Чапутова віддає ППО армії України

Про це він заявив у себе на фейсбуці у неділю, 3 березня 2024 року.

На думку Фіцо, який не приховує своєї проросійської позиції, Чапутова нібито не проводить «суверенну словацьку зовнішню політику».

«Після того, як ви схвалили надання Україні працездатної системи ППО С-300 і жодним словом не виступили проти виведення тимчасово дислокованих «Петріотів», чи ви поїдете до Італії, щоб переконати (італійський, — ред.) уряд залишити тут надану нам італійську систему ППО?», — звернувся Фіцо до Чапутової.

За його словами, згаданим ним і С-300, і «Петріоти» більше потрібні Словаччині, а не Україні, тому що тут, в Словацькій Республіці, вони «захищають стратегічні цілі». При цьому, Роберт Фіцо не уточнив — від кого саме захищають.

«Ви є головнокомандувачкою збройних сил Словацької Республіки та, завдяки своїй поблажливості іноземним інтересам, ви маєте велику долю відповідальності у знищенні нашої армії. Хто і як, пані президентко, захищатиме наші АЕС та інші стратегічні цілі? Вас це не обходить, бо на Заході Вас люблять», — сказав Фіцо.

Також він обурений тим, що Чапутова засудила міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара за зустріч з Сергієм Лавровим.