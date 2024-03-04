Мирослав Чех: Польща веде проти України повномасштабну торговельну війну

Мирослав Чех, польський політик і громадський діяч, розповів про блокаду на кордоні з Польщею та торговельну війну

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Сьогодні маємо справу з повномасштабною торговельною війною з боку Польщі проти України, коли йдеться про агропродукцію, українське зерно, а також інші продукти. Ця «війна» розширюється зараз на транзит, територію Польщі», — зазначив він.

За словами польського політика, сьогодні ситуація на кордоні багаторівнева.

«Влада Польщі налаштована на задоволення вимог протестувальників, які насправді складаються з декількох пунктів. По-перше, щоб було ембарго на постачання до Польщі українського зерна. По-друге, щоб це ембарго розширити також на інші продукти. По-третє, зупинити транзит територією Польщі українського зерна», — додав він.