Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових та майже 100 одиниць техніки РФ Фіцо не подобається, що президентка Словаччини Чапутова віддає ППО армії України » Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию Швейцарские избиратели назначили себе дополнительную месячную пенсию — на общенациональном референдуме, посвященном уровню жизни пожилых людей. 13-ю пенсию они будут получать теперь каждый год. Правительство предупредило, что увеличение пенсионных выплат слишком дорого обойдется бюджету, однако почти 60% избирателей сказали на референдуме «да». Полная ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но многие говорят, что этого недостаточно для жизни в этой стране. Стоимость жизни в Швейцарии, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, является одной из самых высоких в мире. В частности, взносы на медицинское страхование, которые обязательны для всех, быстро растут, и пожилым людям иногда трудно их выплачивать. Женщинам, у которых были перерывы в работе, и иммигрантам, у которых нет полного стажа, трудно сводить концы с концами на неполную государственную пенсию. Многие, конечно, имеют и неплохую рабочую пенсию, но далеко не все. И итоге все больше швейцарцев вынуждены работать после достижения 70-летнего возраста. Предложение о повышении пенсий исходило от профсоюзов, но против него выступили правительство, парламент и бизнес, завившие, что это стране не по средствам. Избиратели в Швейцарии часто прислушиваются к советам своего правительства по финансовым вопросам: несколько лет назад они фактически отказались от ежегодной дополнительной недели отпуска. Но на этот раз они властям не поверили и использовали швейцарскую систему прямой демократии, чтобы проголосовать за дополнительную месячную пенсию. Результат референдума был назван «исторической победой пенсионеров» швейцарской ассоциацией Avivo, которая защищает их права. Этот шаг приводит государственную пенсию в соответствие со швейцарской системой заработной платы, которая выплачивается 13 раз в году: работники получают двойную выплату в ноябре. Эта система была разработана, чтобы помочь людям в преддверии Рождества и ежегодных расчетов по налогам. Кроме того, на прошедшем референдуме швейцарцы подавляющим большинством голосов отвергли повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Правительство утверждает, что за эти решения налогоплательщикам придется расплачиваться. Однако избиратели, глядя на бурно развивающуюся экономику Швейцарии, успех которой во многом обусловлен их упорным трудом, явно считают, что их страна может себе это позволить.