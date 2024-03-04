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Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз

Суперниця колишнього президента Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон — Associated Press

За даними АР, Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року.

Гейлі заявила, що, незважаючи на попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що «виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу».

Невдовзі після перемоги Гейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».

4 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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