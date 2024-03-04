Албания открыла авиабазу в Кучове для обслуживания самолетов НАТО Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз » Україна через блокаду кордону недоотримала близько 8 млрд грн митних платежів Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в Media Center Ukraine, передає «Еспресо.Захід«. За його словами, простоювання однієї доби для перевізника сягає понад 200 євро. «Це надто великі кошти, і ці кошти продовжують додаватися. Тому що фактично сьогодні простоювання однієї доби для перевізника сягає більш як 200 євро. Це тільки простоювання, не кажучи про втрачені контракти, втрачену можливість вчасно реалізувати свою продукцію, можливі застосування до бізнесу пені внаслідок невчасного постачання продукції – все це сьогодні лягає на плечі українських товаровиробників, переробників, логістичних компаній», – зазначив Денис Марчук.