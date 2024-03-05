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Понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 05.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 419 020 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 6657 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 688 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10 258 (+48) од,
  • РСЗВ – 1007 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 700 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18) од,
  • крилаті ракети ‒ 1917 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 423 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1630 (+9) од.
5 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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