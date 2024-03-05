Українські дрони уразили патрульний корабель РФ «Сергій Котов» у Криму: є загиблі та поранені На Авдіївському напрямку просування ворога припинено – ОСУВ «Таврія» » Понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 7 напрямках та ліквідували ще 1070 загарбників Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 419 020 (+1070) осіб,

танків ‒ 6657 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 688 (+28) од,

артилерійських систем – 10 258 (+48) од,

РСЗВ – 1007 (+3) од,

засоби ППО ‒ 700 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18) од,

крилаті ракети ‒ 1917 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 423 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1630 (+9) од.