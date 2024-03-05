Українські дрони уразили патрульний корабель РФ «Сергій Котов» у Криму: є загиблі та поранені

Про це інформує пресцентр Головного управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що російський корабель біля узбережжя півострова атакував спецпідрозділ ГУР Group 13. Місія відбулась у співпраці з Військово-морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

За даними розвідки, внаслідок удару морськими дронами Magura V5 корабель РФ проєкту 22160 зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вогневе ураження «Котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 млн доларів.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов в етері «Радіо Свободи» розповів, що «Сергій Котов» знищено, а серед екіпажу корабля є загиблі моряки.

«Військові провели блискучу операцію, і «Сергій Котов» цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше, і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт», — сказав він.

За словами Юсова, підтоплений російський корабель у лютому 2022 року брав участь в атаці на острів Зміїний разом з уже ліквідованим крейсером «Москва», також на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси.

Представник української розвідки наголосив, що це була не випадкова атака, а довготривала операція.

«Умовно п’ять прямих влучань (морськими дронами, — ред.) випадково не трапляються», — сказав він.

Стосовно екіпажу, за словами Юсова, ситуація з’ясовується.

«Є загиблі та поранені. Проте, є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад десять карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася», — заявив він.

Ліквідацію російського патрульного корабля підтверджують і Військово-морські сили ЗСУ. За їхніми даними, у момент ураження «Сергій Котов» перебував в територіальних водах України неподалік Керченської протоки.

«Сили оборони України не вперше атакують цей корабель — у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту «Сергій Котов» вже отримував значні пошкодження», — додають у ВМС.

Військові наголошують, що у Росії цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Наразі спущено на воду чотири такі кораблі — «Василь Биков», «Дмитро Рогачев», «Павло Державін» та «Сергій Котов». Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише «Дмитро Рогачев».

Напередодні російські видання писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників, а Кримський міст був перекритий протягом годин. Міноборони Росії поки ситуацію ніяк не коментувало.

Довідка. «Сергій Котов» — третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, який поповнив склад Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Ходові випробування «Сергія Котова» розпочалися наприкінці жовтня 2021 року.