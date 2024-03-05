В Україні попри рекордний експорт виник профіцит електроенергії

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

На Дніпропетровщині через бойові дії знеструмлено 270 споживачів.

На Донеччині через бойові дії відключилася повітряна лінія електропередачі на Донеччині, внаслідок цього знеструмилась підстанція, від якої живиться шахта (16 людей вивели на поверхню), та побутові споживачі. Усього в області без світла залишається 61 тис. точок обліку у 81 населеному пункті.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів прифронтових населених пунктів було знеструмлено понад 2 тис. абонентів. Усього через бойові дії знеструмлено 65 населених пунктів (5,8 тис. споживачів). Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.

На Сумщині енергетики заживили майже тисячу споживачів у 5 населених пунктах. В області залишаються без електропостачання 2,7 тис. точок обліку у 57 населених пунктах.

Через бойові дії без електропостачання 1,2 тисячі споживачів у 20 населених пунктах Чернігівщини.

У Херсоні без світла залишаються 3,2 тис. абонентів, в області – майже 26 тис. точок обліку у 45 населених пунктах.

На Харківщині відновлено електропостачання понад 2 тис. споживачів. Триває огляд пошкоджень мереж у 3 населених пунктах, які зазнали нових обстрілів. Усього в області залишаються без напруги 15,5 тис. точок обліку.