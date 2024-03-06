1250 військових: втрати Росії за добу війни в Україні

На фронті протягом минулої доби відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки росіян на 6 напрямках та знищили 1250 окупантів
Про це 6 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 420 270 (+1250) осіб,
- танків ‒ 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 728 (+40) од,
- артилерійських систем – 10 308 (+50) од,
- РСЗВ – 1008 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58) од,
- крилаті ракети ‒ 1918 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 479 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1642 (+12) од.
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