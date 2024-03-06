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Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, найбільше — на Новопавлівському У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби » 1250 військових: втрати Росії за добу війни в Україні На фронті протягом минулої доби відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки росіян на 6 напрямках та знищили 1250 окупантів Про це 6 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 420 270 (+1250) осіб,

танків ‒ 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 728 (+40) од,

артилерійських систем – 10 308 (+50) од,

РСЗВ – 1008 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58) од,

крилаті ракети ‒ 1918 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 479 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1642 (+12) од.